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Депутат: Около 80% безработных не могут найти работу

Депутат: Около 80% безработных не могут найти работу "Подсистема "труд и занятость" подходит практически для молодого поколения и лиц моложе 45 лет. Но большинство соискателей не могут воспользоваться этой системой".
Социальная защита
25 мая 2022 г. 12:41
Депутат: Около 80% безработных не могут найти работу

"Подсистема "труд и занятость" подходит практически для молодого поколения и лиц моложе 45 лет. Но большинство соискателей не могут воспользоваться этой системой".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, каждый день в систему посылаются около 20 запросов от граждан, и многие из них связаны с поиском работы: "Около 80 процентов безработных не могут найти работу. Потому что они не готовы к требованиям рынка труда и не могут найти подходящую работу. Вопрос в том, сколько людей в целом получают выгоду от вновь созданной подсистемы. Этот вопрос необходимо решить".

M.Гулиев добавил, что рынок труда в стране также не велик: "Предстоит еще много работы. Компании обычно заинтересованы в наборе высококвалифицированных кадров. Но какова будет судьба людей, которые не находятся на этом уровне? Кто будет их нанимать?! Соответствующие органы решают дела в своей сфере интересов. Но таким образом проблема не может быть решена".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "İşaxtaranların təxminən 80 faizi işlə təmin oluna bilmir"

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