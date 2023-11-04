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Депутат Милли Меджлиса призвал увеличить число бригад скорой помощи в Баку

Депутат Милли Меджлиса призвал увеличить число бригад скорой помощи в Баку Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев заявил о необходимости увеличить число бригад скорой медицинской помощи в Баку.
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 16:36
Депутат Милли Меджлиса призвал увеличить число бригад скорой помощи в Баку

Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев заявил о необходимости увеличить число бригад скорой медицинской помощи в Баку.

Как сообщает Report, об этом депутат сказал на обсуждениях в парламенте законопроекта “О государственном бюджете на 2024 год”.

По его словам, 7 лет назад в Баку действовали 185 бригад скорой медицинской помощи, а сегодня их число составляет лишь 140.

"Следует учесть, что за прошедший период число жителей столицы значительно увеличилось. Официально за этот период в Баку зарегистрирован прирост населения на 2 млн", - сказал Гулиев.

Парламентарий сообщил, что жители столицы жалуются на отсутствие оперативности в службе скорой помощи: "В лучшем случае скорая помощь приезжает через 40-45 минут, иногда даже через час после вызова. Просим правительство предоставить больше карет скорой медицинской помощи", - сказал он.

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