Депутат Милли Меджлиса предложила вести учет неблагополучных семей

"Чаще всего дети подвергаются физическому и эмоциональному насилию именно в семьях, их права нарушаются, и тому есть много фактов".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы сказала на конференции на тему "Предотвращение и искоренение насилия в отношении детей".

По ее словам, в некоторых семьях в качестве меры наказания применяется физическое наказание, то есть детей избивают: "Либо детей вынуждают заниматься работой, которая не соответствует их возрасту и силе. Порой в семьях к детям пренебрежительное отношение. Уберечь детей от насилия в таких семьях невозможно".

Председатель комитета отметила, что в последнее время в школах происходят нелицеприятные случаи, именуемые буллинг (травля, высмеивание, издевательства над человеком).

"В каждом районе, каждой школе следует вести учет неблагополучных семей и детей. Дети из неблагополучных семей чаще попадают в "группу риска". Вызывает сожаление также то, что происходящие на бытовом уровне события немедленно освещаются в прессе и соцсетях. Это недопустимо, потому что это также приводит к росту физического и психологического травмирования детей", - добавила А.Нахчыванлы.