​Депутат: Проблемы, связанные с выдачей адресной социальной помощи, остаются

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Проект закона "Об адресной государственной социальной помощи" обсуждался на заседании парламентского комитета по социальной политике. Как сообщает Report, на заседании было отмечено, что в Милли Меджлис Азербайджана поступил подписанный президентом Ильхамом Алиевым новый проект закона.

В законопроекте предлагается назначить выплату государственной адресной социальной помощи на 2 года с 1 числа того месяца, когда гражданин обратился с просьбой. Председатель комитета Хады Раджабли напомнил, что в настоящее время этот срок составляет 1 год, с 1 числа того месяца, когда гражданин обратился с просьбой о помощи.

"Главная цель здесь заключается в том, чтобы положить конец чиновничьей бюрократии, защитить права граждан и улучшить их социальное положение. Если раньше граждане 6 месяцев, а затем год могли реализовывать свое право на получение этого пособия, то теперь, не собирая никаких документов, они могут пользоваться этим правом 2 года.

Член комиссии, депутат Рауф Алиев сказал, что еще остаются проблемы с выплатами государственной адресной социальной помощи.

Х.Раджабли отметил, что, по сравнению с прошлыми годами, в настоящее время негативные случаи в этой сфере заметно снизились.

"Об этих проблемах мы вчера около часа говорили с министром труда и социальной защиты населения Салимом Муслимовым. Он скзал, что для решения проблем ведется и будет вестись последовательная и целенаправленная работа. Надо отметить, что после назначения Салима Муслимова министром он сделал очень многое, чтобы искоренить случаи бюрократии и волокиты".

Отметим, что после обсуждения законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.