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Депутат: Цены на продукты питания и сельхозпродукцию растут

Депутат: Цены на продукты питания и сельхозпродукцию растут "Из-за монополии сегодня на рынке растут цены на продукты и сельскохозяйственную продукцию"
Социальная защита
4 ноября 2022 г. 15:59
Депутат: Цены на продукты питания и сельхозпродукцию растут

"Из-за монополии сегодня на рынке растут цены на продукты и сельскохозяйственную продукцию"

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев сказал на совместном заседании парламентских комитетов по делам молодежи и спорта, труда и социальной политики, аграрной политике, региональным делам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, цены на сельхозпродукцию в регионах в пять раз дешевле, чем в Баку: "Финансовым органам необходимо подумать над этим, ведь рост цен вредит как предпринимателям, так и снижает благосостояние людей".

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Версия на английском языке Azerbaijani MP notes growth in price for foodstuffs and agricultural production
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti artır"

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