Депутат: Цены на продукты питания и сельхозпродукцию растут

"Из-за монополии сегодня на рынке растут цены на продукты и сельскохозяйственную продукцию"

"Из-за монополии сегодня на рынке растут цены на продукты и сельскохозяйственную продукцию"

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев сказал на совместном заседании парламентских комитетов по делам молодежи и спорта, труда и социальной политики, аграрной политике, региональным делам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, цены на сельхозпродукцию в регионах в пять раз дешевле, чем в Баку: "Финансовым органам необходимо подумать над этим, ведь рост цен вредит как предпринимателям, так и снижает благосостояние людей".