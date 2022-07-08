Депутат: В Азербайджане распадается 35 из каждых 100 браков

14:34

Сейчас 35 из каждых 100 браков в Азербайджане распадается.

Как сообщает Report, об этом на Форуме сотрудничества неправительственных организаций с участием аксакалов и ветеранов заявил председатель Совета старейшин Азербайджана, депутат Эльдар Гулиев.

По его словам, раньше число разводов было не столь высоким. "Наши аксакалы говорили своим дочерям, будь счастлива в доме, куда ты выходишь замуж, и живи там до конца своей жизни. А сыновьям говорили, что женщина, на которой ты женился - твоя честь, достоинство”.