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Депутат: В Азербайджане распадается 35 из каждых 100 браков

Депутат: В Азербайджане распадается 35 из каждых 100 браков 14:34
Социальная защита
8 июля 2022 г. 15:52
Депутат: В Азербайджане распадается 35 из каждых 100 браков

Сейчас 35 из каждых 100 браков в Азербайджане распадается.

Как сообщает Report, об этом на Форуме сотрудничества неправительственных организаций с участием аксакалов и ветеранов заявил председатель Совета старейшин Азербайджана, депутат Эльдар Гулиев.

По его словам, раньше число разводов было не столь высоким. "Наши аксакалы говорили своим дочерям, будь счастлива в доме, куда ты выходишь замуж, и живи там до конца своей жизни. А сыновьям говорили, что женщина, на которой ты женился - твоя честь, достоинство”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Bu gün evlənən 100 nəfərdən 35-i boşanır"

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