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CinemaPlus выделила 100 тыс. манатов Фонду поддержки борьбы с коронавирусом

CinemaPlus выделила 100 тыс. манатов Фонду

Сеть кинотеатров CinemaPlus присоединилась к инициативе по перечислению денежных средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом президента Ильхама Алиева с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с распространением в стране COVID-19. 

Как сообщает Report, с этой целью сеть кинотеатров CinemaPlus перечислила в Фонд 100 000 манатов.

Отметим, что цель создания Фонда поддержки борьбы с коронавирусом заключается в оказании финансовой поддержки мерам, направленным на борьбу с коронавирусом и предотвращение распространения в Азербайджане вируса COVID-19. 

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