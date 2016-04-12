CinemaPlus начинает сотрудничество с интеллектуальным молодежным клубом "Хазар"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus начинает сотрудничество с самой крупной молодежной организацией страны - интеллектуальным молодежным клубом "Хазар".

Как сообщает Report, основной целью сотрудничества является обеспечение участия молодежи страны в интеллектуальных играх, развитие потенциала и содействие в развитии талантливой молодежи.

По словам генерального директора сети кинотеатров CinemaPlus Заура Дарабзаде, сотрудничество с интеллектуальным молодежным клубом "Хазар" положительно скажется на развитии молодежи на интеллектуальном уровне. "Мы уверены, что среди нашей молодежи очень много талантов, и намерены принимать активное участие для поддержания интеллектуальной атмосферы. В то же время хотим вызвать у них повышенный интерес к кино".

В рамках сотрудничества молодым победителям интеллектуальных игр представится возможность выиграть билет на последние премьеры от кинотеатра CinemaPlus. Также будут периодически организованы интеллектуальные игры на тему кино. Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

CinemaPlus находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, 5-ый этаж.

Хотим отметить, что азербайджанский кинотеатр премиум-класса 28 Cinema поменял свое название. Теперь он называется CinemaPlus.