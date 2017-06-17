Что делать если в купленном товаре обнаружен дефект? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Одна из проблем, с которыми сталкиваются потребители в Азербайджане - это невозможность вернуть продукт обратно, когда в нем обнаруживается дефект. Обычно в таких случаях клиенты не знают куда обратиться. Сулейман Газиев, проживающий по адресу город Баку, 9 микрорайон, улица Мир Джалала, дом 143, квартира 296 столкнулся с данной проблемой, купив мебель. Report расследовал проблему, которая возникла у потребителя.

Так, 23 апреля С. Газиев заказал шкаф в мебельном магазине "Bayramoglu". Владелец магазина по имени Анар пришел к нему домой и произвел замеры, обговорив при этом цену. Он попросил за шкаф 400 манатов, и потребитель заплатил 80 манатов в качестве аванса. Владелец магазина сказал, что шкаф будет готов в течении 3-4 дней. С. Газиев некоторое время спустя доплатил еще 70 манатов, таким образом, общая сумма, заплаченная им, достигла 150 манатов. Потребитель получил мебель в срок, однако обнаружил в ней множественные дефекты. В связи с этим он позвонил владельцу магазина и высказал претензии, тот пришел к нему домой и заявил, что эти дефекты "мелочны", и обещал прийти и устранить их через 2 дня. Несмотря на то, что прошло много времени, продавец мебели не пришел устранять дефекты и перестал отвечать на звонки потребителя. Потребитель не может найти продавца мебели в магазине, для того чтобы вернуть мебель обратно и получить назад заплаченные деньги.

Как сообщили Report в министерстве экономики, потребитель при столкновении с подобного рода проблемами должен позвонить по телефону горячей линии 498-15-01 (04): "После проведения расследования в министерстве дается ответ. Если продукт действительно имеет дефекты, покупатель имеет право его вернуть в течение 14 дней. При этом оплаченная за товар сумма должна быть ему возмещена полностью. Иногда покупателю предлагается заменить товар на другой. Если товар не относится к категории не подлежащих возврату товаров, клиент имеет право не обменивать товар, а вернуть его с полной компенсацией заплаченных денег".

Как сообщил в своем интервью Report председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов, согласно постановлению Кабинета министров, на территории страны запрещена замена товара 12 категорий: "Это золото; драгоценные и полудрагоценные металлы; товары, произведенные из камней; все виды тканей (за исключением производственных дефектов), и продающиеся по измерению некоторые товары; парфюмерно-косметические товары; пляжная одежда для мужчин, женщин и детей; нижнее белье для детей и новорожденных; продукты бытовой химии; средства личной гигиены (зубные щетки, расчески, бигуди и т.д.); детские игрушки; уже использованные и не имеющие ярлыка мужские, женские и детские носки (за исключением производственных дефектов); нижнее белье; пластмассовые предметы, предназначенные для продуктов питания; оплаченные и вынесенные из магазина (на период годности) продовольственные товары. Остальные товары клиент имеет право вернуть или же обменять. 80% поступивших к нам по качеству товара обращений нам удается решить путем переговоров".

Эйюб Гусейнов

Э. Гусейнов отметил, что при обращении в суд для защиты прав потребителей с последних не взимается государственная пошлина: "Горячая линия" Государственной службы по Антимонопольной политике и защите прав потребителей министерства экономики в некоторых случаях работает слабо, а суды в большинстве случаев придерживаются позиции бизнес-структур".

В службе "Горячей линии" министерства экономики Report сообщили, что поступившие звонки расследуются и решаются в соответствии с правами потребителей: "Поступают обращения и в связи с мебелью. Мы рассматривали проблему, и как правило она находила свое решение. Для изучения вопроса отводится от 15 до 30 дней. В исключительных случаях возможно увеличение времени. Если мы не смогли решить проблему, в случае обращения в суд потребителем, мы можем принять участие в судебном процессе и защищать клиента на основе представленных им в министерство документов".

Сулейман Газиев в разговоре с Report сообщил, что уже обратился в службу "Горячей линии" министерства экономики.