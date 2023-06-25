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Члены семей шехидов и ветераны войны посетили Центр Гейдара Алиева

Члены семей шехидов и ветераны войны посетили Центр Гейдара Алиева Агентство государственной поддержки неправительственных организаций по случаю “Года Гейдара Алиева” и 26 июня - Дня Вооруженных сил организовало визит членов семей шехидов и ветеранов войны в Центр Гейдара Алиева.
Социальная защита
25 июня 2023 г. 19:30
Члены семей шехидов и ветераны войны посетили Центр Гейдара Алиева

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций по случаю “Года Гейдара Алиева” и 26 июня - Дня Вооруженных сил организовало визит членов семей шехидов и ветеранов войны в Центр Гейдара Алиева.

Гости почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

В визите также приняли участие члены Общественного объединения поддержки семей шехидов ”Зафар“, общественного объединения ”Ветераны спецназа, семьи шехидов и ветераны", представители других НПО.

В завершение детям шехидов и гази были вручены памятные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailələrinin üzvləri və müharibə veteranları Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət ediblər

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