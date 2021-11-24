Членам семей военнослужащих, ставших шехидами 16 ноября, назначены социальные выплаты

11:43

Назначены социальные выплаты членам семей 7 военнослужащих азербайджанской армии, погибших 16 ноября в ходе боев на государственной границе в результате провокаций Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Сотрудники министерства встретились с семьями шехидов - лейтенанта Нифталиева Умуда Орудж оглу, прапорщика Джаббарова Орхана Гатам оглу, военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы младшего сержанта Алиева Натика Юсиф оглу, солдат Агаева Эльчина Марифат оглу, Ализаде Эльмина Самир оглу, Алиева Эльчина Рамиль оглу и Халилова Мурада Галиб оглу.



Членам семей шехидов была предоставлена информация о предусмотренных для них законодательством льготах и привилегиях. Были подготовлены необходимые документы 14 членам семей 7 шехидов, им назначены месячная Президентская стипендия и пособия, в общей сложности 15 выплат.