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Число заключенный браков и родившихся детей в Азербайджане выросло на 10%

Число заключенный браков и родившихся детей в Азербайджане выросло на 10% 20:28
Социальная защита
31 января 2023 г. 21:02
Число заключенный браков и родившихся детей в Азербайджане выросло на 10%

В Азербайджане число заключенных браков и родившихся детей в 2022 году увеличилось на 10%.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии по итогам 2022 года в министерстве юстиции.

За год оформлено более 4,7 млн нотариальных актов, увеличение числа браков и рождений до 10% является проявлением социального благополучия населения и демографического развития. В то же время в результате организованных Министерством услуг по медиации количество разводов заметно сократилось.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nikah və doğum sayı 10 faizədək artıb

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