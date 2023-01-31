Число заключенный браков и родившихся детей в Азербайджане выросло на 10%

20:28

В Азербайджане число заключенных браков и родившихся детей в 2022 году увеличилось на 10%.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии по итогам 2022 года в министерстве юстиции.

За год оформлено более 4,7 млн нотариальных актов, увеличение числа браков и рождений до 10% является проявлением социального благополучия населения и демографического развития. В то же время в результате организованных Министерством услуг по медиации количество разводов заметно сократилось.