Число обратившихся в ASAN xidmət достигло 22 млн

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "В ASAN хidmət обратился 22-миллионный гражданин".

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN хidmət).

22-миллионной обратившейся в ASAN xidmət стала жительница Баку Нигяр Балакишиева, которая, обратившись в мобильный ASAN xidmət, воспользовалась осуществляемыми министерством внутренних дел услугами выдачи и замены удостоверения личности.

Н.Балакишиевой вручили благодарность и символические подарки.

Отметим, что в целях обеспечения социальной солидарности, дополнительные мобильные услуги нуждающимся в уходе и помощи инвалидам 1-й группы и детям с ограниченными возможностями здоровья, осуществляются бесплатно.

Обратиться можно, позвонив в Call-центр 9-108 или же через сайт www.asan.gov.az.