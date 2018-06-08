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    Число обратившихся в ASAN xidmət достигло 22 млн

    © Report

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "В ASAN хidmət обратился 22-миллионный гражданин". 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN хidmət). 

    22-миллионной обратившейся в ASAN xidmət стала жительница Баку Нигяр Балакишиева, которая, обратившись в мобильный ASAN xidmət, воспользовалась осуществляемыми министерством внутренних дел услугами выдачи и замены удостоверения личности. 

    Н.Балакишиевой вручили благодарность и символические подарки. 

    Отметим, что в целях обеспечения социальной солидарности, дополнительные мобильные услуги нуждающимся в уходе и помощи инвалидам 1-й группы и детям с ограниченными возможностями здоровья, осуществляются бесплатно.  

    Обратиться можно, позвонив в Call-центр 9-108 или же через сайт www.asan.gov.az.  

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