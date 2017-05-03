Число обращений в центры службы ASAN достигло 15 миллионов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Обращение Петра Дорожкина и Медины Гаджиевой в центр службы ASAN №1 для заключения брака было зарегистрировано как 15-милионное обращение в центры службы ASAN.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Так, Петр и Медина обратились за услугой заключения брака, которую осуществляет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния министерства юстиции.

Обладатели 15-милионного обращения после торжественной церемонии бракосочетания были награждены благодарностью и символическими призами от службы ASAN.