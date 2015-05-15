​Численность населения в Азербайджане возросла

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Согласно статистике на 1 апреля этого года, с начала года численность населения страны возросла на 25,2 человек (0,3%) и достигла 9618,2 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации, плотность населения на каждый квадратный километр составила 111 человек. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1009 женщин. Доля городского населения среди общего населения составляет 53,1%, а доля сельского - 46,9%.