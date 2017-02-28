Численность населения Нахчывана увеличилась

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 января, согласно данным, население Нахчыванской автономной республики увеличилось на 4 720 человек по сравнению с годом ранее и составило 449 143 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в настоящее время 49,9% населения республики составляют мужчины, 50,1% - женщины.

29,5% населения проживают в городах, 70,5% - в сельской местности. В автономной республике на каждый квадратный километр приходится 82 человека, что по сравнению с 1 январем 1996 года больше на 21 человека.

Согласно информации комитета, по сравнению с концом 1995 года численность населения возросла на 111,3 тыс. человек. За последние 22 года в автономной республике заключено 65,1 тыс. браков, родились 160 тыс. детей: "Продолжительное улучшение здоровья и уровня благополучия населения, повышение качеств и масштабности медицинских услуг понизили уровень смертности, в том числе детскую смертность в возрасте до 1 года.

Если показатель смертности в 1995 году на 1000 человек населения составлял 6 человек, в настоящее время этот показатель составляет 4,1 человека. В то время как в 1995 году число умерших детей в возрасте до 1 года из числа 1000 родившихся составляло 20,6 человека, в 2016 году этот показатель снизился до 1,5 человек. Если в 1995 году численность молодежи составляла 22% населения, то по состоянию на 1 января этот показатель достиг 30,8%. По сравнению с 1995 годом численность молодежи возросла на 64 тыс. и превысила 138 тыс. человек".