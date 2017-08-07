Численность населения Нахчывана превысила 450 тыс. человек

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Нахчыванской Автономной Республике численность населения превысила 450 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 4 мая этого года в Нахчыванской АР родился 450-тысячный житель.

Согласно сообщению, в последние годы наряду с положительным сальдо миграции, число новорожденных также сыграло ключевую роль в росте численности населения. Численность населения АР выросла по сравнению с прошлым годом на 4 200 человек и на 1 июня составила 450 400 человек.