​Численность населения Азербайджана возросла

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ На 1 марта этого года численность населения страны составила 9 млн. 611,7 тыс. человек и с начала года возросла на 18,7 тыс. человек (0,2%).

Об этом Report сообщили из Государственного комитета статистики.

По информации, плотность населения на каждый квадратный км составляет 111 человек. 53,1% от общего числа населения приходится на долю горожан, 46,9% - сельского населения. 49,8% жителей страны - мужчины, а 50,2% - женщины. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1009 женщин.