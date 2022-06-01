Численность детей в Нахчыване составила 165 740 человек

Сегодня 36% населения Нахчыванской Автономной Республики или 165 740 человек составляют дети. Из них 1 909 детей-инвалидов, 65 детей, родители которых умерли и лишены родительской опеки, 55 детей шехидов.

Сегодня 36% населения Нахчыванской Автономной Республики или 165 740 человек составляют дети. Из них 1 909 детей-инвалидов, 65 детей, родители которых умерли и лишены родительской опеки, 55 детей шехидов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Нахчыванской Автономной Республики.

В прошлом и нынешнем году комитет проводил мониторинг в автономной республике по адресам 30 детей, оставшихся без попечения родителей. За этот период 2 ребенка усыновлены, 24 ребенка, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, переданы под опеку или попечительство, в настоящее время в автономной республике насчитывается 65 детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки.