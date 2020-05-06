Четверть получивших единовременные выплаты - жители Баку

"55 процентов граждан, получивших единовременную выплату - мужчины, 45 процентов - женщины".

Как передает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что 25 процентов получивших единовременные выплаты - это жители Баку, 4 процента - Сумгайыта и 3 процента - Гянджи, 68 процентов - жители других регионов республики.

По словам министра, 8 процентов из них - лица в возрасте до 20 лет, 42 процента - в возрасте 20-30 лет, 25 процентов - в возрасте 30-40 лет, 14 процентов - в возрасте 40-50 лет, 11 процентов - в возрасте старше 50 лет.