Через мобильное приложение портала e-sosial подписано 23,2 тыс. трудовых договоров

Через мобильное приложение портала e-sosial подписано 23,2 тыс. трудовых договоров

Через мобильное приложение портала e-sosial Министерства труда и социальной защиты населения подписано 23,2 тыс. трудовых договоров.

Об этом сообщили Report в Министерстве.

Трудовой договор, представленный работодателем для подтверждения, отображается в разделе "Подписание трудового договора" на главном экране мобильного приложения e-sosial.

Граждане могут подписывать договоры с помощью цифровой подписи "SIMA" или "ASAN İmza".

Отметим, что функция в мобильном приложении появилась в марте текущего года.