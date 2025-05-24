Через мобильное приложение портала e-sosial подписано 23,2 тыс. трудовых договоров

Через мобильное приложение портала e-sosial Министерства труда и социальной защиты населения подписано 23,2 тыс. трудовых договоров.
Об этом сообщили Report в Министерстве.
Трудовой договор, представленный работодателем для подтверждения, отображается в разделе "Подписание трудового договора" на главном экране мобильного приложения e-sosial.
Граждане могут подписывать договоры с помощью цифровой подписи "SIMA" или "ASAN İmza".
Отметим, что функция в мобильном приложении появилась в марте текущего года.