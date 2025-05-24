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Через мобильное приложение портала e-sosial подписано 23,2 тыс. трудовых договоров

Через мобильное приложение портала e-sosial подписано 23,2 тыс. трудовых договоров Через мобильное приложение портала e-sosial подписано 23,2 тыс. трудовых договоров
Социальная защита
24 мая 2025 г. 12:29
Через мобильное приложение портала e-sosial подписано 23,2 тыс. трудовых договоров

Через мобильное приложение портала e-sosial Министерства труда и социальной защиты населения подписано 23,2 тыс. трудовых договоров.

Об этом сообщили Report в Министерстве.

Трудовой договор, представленный работодателем для подтверждения, отображается в разделе "Подписание трудового договора" на главном экране мобильного приложения e-sosial.

Граждане могут подписывать договоры с помощью цифровой подписи "SIMA" или "ASAN İmza".

Отметим, что функция в мобильном приложении появилась в марте текущего года.

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Версия на азербайджанском языке “E-sosial” vasitəsilə 23 mindən çox əmək müqaviləsi imzalanıb

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