Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 1 день

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По случаю Дня Республики 28 мая в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal - нерабочий день.

Об этом сообщили Report в отделе информационного обеспечения госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Согласно информации, начиная с 29 мая граждане смогут, обратившись в центры, воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что сейчас в Азербайджане функционирует 11 центров ASAN xidmət. Из них пять расположены в столице, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Габале и Масаллы.

Наряду с этим, в Баку осуществляют деятельность два центра ASAN Kommunal, оказывающие гражданам услуги в коммунальной сфере.