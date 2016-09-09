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    Центры ASAN xidmət не будут работать в течение двух дней

    Граждане смогут воспользоваться услугами центра с 14 сентября

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Центры ASAN xidmət не будут работать 12-13 сентября в связи с праздником Гурбан. 

    Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, граждане смогут воспользоваться услугами центра с 14 сентября.

    Отметим, что с понедельника по пятницу центры  ASAN xidmət действуют с 10:00 по 20:00, а в воскресные дни - с 10:00 по 17:00 (без перерыва). 

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