Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Центры ASAN xidmət не будут работать 4 дня.

Как сообщил Report завотделом информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Анар Гусейнов, во всех центрах ASAN xidmət 31 декабря, 1, 2 и 3 января будут нерабочими днями.

По информации, с 4 января граждане смогут вновь обратиться и воспользоваться услугами центров ASAN xidmət.

Отметим, что в будни центры ASAN xidmət работают с 10:00 до 20:00, а в выходные дни - с 10:00 до 17:00 (без перерыва).