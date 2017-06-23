Центры ASAN xidmət не будут работать 3 дня, а ASAN Kommunal - 4 дня

© Report

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal 3-4 дня будут нерабочими.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президента Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с праздником Рамазан и Днем вооруженных сил 26, 27 и 28 июня не будут работать центры ASAN xidmət, а 25, 26, 27, 28 июня – центры ASAN Kommunal.

Граждане могут обратиться и получить соответствующие услуги с 29 июня.