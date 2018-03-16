 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать в праздничные дни

    © Report

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать с 20 по 25 марта. 

    Об этом сообщили Report в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    Согласно сообщению, начиная с 26 марта граждане смогут воспользоваться услугами, обратившись в соответствующие центры.

    Более подробную информацию о графике работы и деятельности центров можно узнать, позвонив в call-центр "108".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi