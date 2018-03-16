Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать в праздничные дни

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать с 20 по 25 марта.

Об этом сообщили Report в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Согласно сообщению, начиная с 26 марта граждане смогут воспользоваться услугами, обратившись в соответствующие центры.

Более подробную информацию о графике работы и деятельности центров можно узнать, позвонив в call-центр "108".