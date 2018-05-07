Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать в День Победы

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По случаю Дня Победы - 9 Мая в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут нерабочие дни.

Об этом Report сообщили в отделе информобеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

С 10 мая граждане смогут вновь обращаться в соответствующие службы центров.

Отметим, что на данный момент в стране действуют 13 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире.

Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере.