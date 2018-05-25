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    Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать один день

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    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 28 мая - по случаю Дня Республики в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal нерабочий день.

    Об этом Report сообщили в отделе информобеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    С 29 мая граждане смогут вновь обращаться в соответствующие службы центров.

    Отметим, что на данный момент в стране действуют 13 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире.

    Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере.

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