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    Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать два дня

    © Report

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По случаю Гурбан байрамы 22-23 августа в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут нерабочими. 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. 

    Было отмечено, что с 24 августа граждане вновь смогут воспользоваться услугами центров. 

    Отметим, что на данный момент действуют 13 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в столице, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире. 

    Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере. 

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