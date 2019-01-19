Центры "ASAN xидмет" и "ASAN коммунал" не будут работать 20 января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Завтра центры "ASAN xидмет" и "ASAN коммунал" не будут работать.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Отмечается, что 20 Января – в День всенародной скорби центры "ASAN хидмет" и "ASAN коммунал" работать не будут, а 21 января оказание центрами услуг населению будет возобновлено.

В настоящее время на территории республики действуют 15 центров "ASAN хидмет", 5 из которых располагаются в столице, а остальные – в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

Также в Баку функционируют 2 центра "ASAN Kommunal", оказывающие коммунальные услуги населению.