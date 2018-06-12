Центры ASAN xidmət будут оказывать услуги Агентства продбезопасности

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В связи с оказанием услуг по продбезопасности в центрах ASAN xidmət, между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN) и Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана подписан меморандум о взаимпонимании.

Как сообщает Report, меморандум был подписан главами двух организаций.

Стороны договорились об оказании 14 услуг Агентства по продовольственной безопасности в центрах ASAN xidmət .Согласно подписанному меморандуму, подготовка и осуществление организационной, правовой и просветительской работы по регистрации субъектов продовольственной безопасности, выдача соответствующих сертификатов и ведение госреестра будет вестись в центрах ASAN xidmət.