​Центры DOST не будут принимать граждан 2 недели

В связи с введением с 21 июня до 5 июня особого карантинного режима на территории Азербайджана, прием граждан в центрах Агентствапо устойчивому и оперативному социальному обеспечению, находящегося в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения (DOST) будет ограничен в ближайшие две недели.

Об этом Report передает со ссылкой на Агентство.

Сообщается, что граждане могут адресовать свои обращения только через электронную почту и с помощью колл-центра 142.

Центры DOST и колл-центр 142 не будут работать в субботу и воскресенье.