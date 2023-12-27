Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми за год оказал помощь 84 гражданам

Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми продолжает оказывать помощь 10 гражданам, 8 из которых являются жертвами, два – потенциальными жертвами траффикинга.

Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми продолжает оказывать помощь 10 гражданам, 8 из которых являются жертвами, два – потенциальными жертвами траффикинга.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году центр оказал помощь в социальной реабилитации 84 гражданам, 52 из которых являются жертвами, 32 - потенциальными жертвами торговли людьми.

Социальные работники, психологи и юридические консультанты центра принимают всевозможные меры для реабилитации и обеспечения занятости пострадавших граждан.