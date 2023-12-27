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Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми за год оказал помощь 84 гражданам

Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми за год оказал помощь 84 гражданам Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми продолжает оказывать помощь 10 гражданам, 8 из которых являются жертвами, два – потенциальными жертвами траффикинга.
Социальная защита
27 декабря 2023 г. 13:07
Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми за год оказал помощь 84 гражданам

Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми продолжает оказывать помощь 10 гражданам, 8 из которых являются жертвами, два – потенциальными жертвами траффикинга.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году центр оказал помощь в социальной реабилитации 84 гражданам, 52 из которых являются жертвами, 32 - потенциальными жертвами торговли людьми.

Социальные работники, психологи и юридические консультанты центра принимают всевозможные меры для реабилитации и обеспечения занятости пострадавших граждан.

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Версия на азербайджанском языке İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım Mərkəzində 10 zərərçəkmişə yardım göstərilir

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