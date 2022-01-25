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Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса

Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса В Баку из-за коронавируса закрыт Республиканский реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, где проходят лечение инвалиды.
Социальная защита
25 января 2022 г. 13:05
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
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В Баку из-за коронавируса закрыт Республиканский реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, где проходят лечение инвалиды.

По данным Report, в последние дни у нескольких человек, проходящих лечение в учреждении, был обнаружен COVID-19.

В ответ на запрос Report в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации сообщили, что прием в учреждение приостановлен до 31 января во избежание распространения вируса: "В настоящее время в центре проводятся профилактические мероприятия и проводятся дезинфекционные работы. После указанной даты прием начнется снова".

В центре на 50 местокоек инвалиды обеспечиваются медико-социальными реабилитационными услугами как стационарно, так и амбулаторно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda əlillərin müalicə mərkəzi koronavirusa görə bağlanıb

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