Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса

В Баку из-за коронавируса закрыт Республиканский реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, где проходят лечение инвалиды.

В Баку из-за коронавируса закрыт Республиканский реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, где проходят лечение инвалиды.

По данным Report, в последние дни у нескольких человек, проходящих лечение в учреждении, был обнаружен COVID-19.

В ответ на запрос Report в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации сообщили, что прием в учреждение приостановлен до 31 января во избежание распространения вируса: "В настоящее время в центре проводятся профилактические мероприятия и проводятся дезинфекционные работы. После указанной даты прием начнется снова".

В центре на 50 местокоек инвалиды обеспечиваются медико-социальными реабилитационными услугами как стационарно, так и амбулаторно.