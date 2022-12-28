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Центр инклюзивного развития и творчества DOST провел мероприятие по итогам года

Центр инклюзивного развития и творчества DOST провел мероприятие по итогам года В Центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялась пресс-конференция по итогам года и достигнутым результатам в направлении социально-психологической поддержки лиц, относящихся к уязвимым группам населения.
Социальная защита
28 декабря 2022 г. 13:02
Центр инклюзивного развития и творчества DOST провел мероприятие по итогам года

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялась пресс-конференция по итогам года и достигнутым результатам в направлении социально-психологической поддержки лиц, относящихся к уязвимым группам населения.

Как передает Report, об этом сообщила директор Центра Парвина Исмаилова.

По ее словам, на сегодняшний день в центр обратились около 500 граждан в возрасте от 6 до 44 лет.

В то же время было отмечено, что по случаю Нового года для детей была подготовлена двухдневная праздничная программа под названием "Волшебный Новый год".

В продолжение мероприятия состоялась премьера спектакля "Лиса совершает хадж" по мотивам произведения Абдуллы Шаига.

В завершение мероприятия детям были вручены различные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi ilin yekunları ilə bağlı tədbir keçirib

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