О нас

Центр DOST обслужил двухмиллионного посетителя

Центр DOST обслужил двухмиллионного посетителя Число граждан, воспользовавшихся услугами центров DOST, достигло 2 миллионов. Двухмиллионным посетителем центра стала член семьи шехида Велиева Солмаз Иса гызы, которая обратилась в Карабахский региональный центр DOST, расположенный в городе Барде.
Социальная защита
25 января 2024 г. 12:46
Центр DOST обслужил двухмиллионного посетителя

Число граждан, воспользовавшихся услугами центров DOST, достигло 2 миллионов. Двухмиллионным посетителем центра стала член семьи шехида Велиева Солмаз Иса гызы, которая обратилась в Карабахский региональный центр DOST, расположенный в городе Барде.

Как сообщает карабахское бюро Report, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов поздравил С.Велиеву и вручил ей символический подарок.

С.Велиева выразила удовлетворение оперативным и положительным ответом на ее обращение и в целом оказанными ей в центре услугами.

Отметим, что услугами центров DOST уже охвачены город Баку, Абшеронский район, Бардинский, Тертерский, Агдамский, Шушинский, Агджабединский, Ходжалинский, Физулинский, Ходжавендский районы, а также город Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDOST mərkəzlərində 2 milyonuncu vətəndaşa xidmət göstərilib

Другие новости из категории

В прошлом году 91 гражданину присвоено звание Ветеран труда
В прошлом году 91 гражданину присвоено звание "Ветеран труда"
25 января 2024 г. 12:27
В трех районах Баку откроются новые центры социальных услуг
В трех районах Баку откроются новые центры социальных услуг
25 января 2024 г. 12:02
В Азербайджане за последние три года усыновлены 504 ребенка
В Азербайджане за последние три года усыновлены 504 ребенка
25 января 2024 г. 11:52
В прошлом году в Азербайджан из Ирака и Сирии репатриированы 63 человека
В прошлом году в Азербайджан из Ирака и Сирии репатриированы 63 человека
25 января 2024 г. 11:52
В Азербайджане программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз
В Азербайджане программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз
25 января 2024 г. 11:50
После Отечественной войны программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов расширилась в пять раз
После Отечественной войны программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов расширилась в пять раз
24 января 2024 г. 20:29
Коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы
ФотоКоммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы
24 января 2024 г. 14:37
В Азербайджане выплата соцпособий будет завершена 26 января
В Азербайджане выплата соцпособий будет завершена 26 января
24 января 2024 г. 11:19
Министерство внутренних дел обратилось к водителям
Министерство внутренних дел обратилось к водителям
24 января 2024 г. 09:29
Родился ребенок шехида антитеррористических мероприятий
ФотоРодился ребенок шехида антитеррористических мероприятий
22 января 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi