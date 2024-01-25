Центр DOST обслужил двухмиллионного посетителя

Число граждан, воспользовавшихся услугами центров DOST, достигло 2 миллионов. Двухмиллионным посетителем центра стала член семьи шехида Велиева Солмаз Иса гызы, которая обратилась в Карабахский региональный центр DOST, расположенный в городе Барде.

Число граждан, воспользовавшихся услугами центров DOST, достигло 2 миллионов. Двухмиллионным посетителем центра стала член семьи шехида Велиева Солмаз Иса гызы, которая обратилась в Карабахский региональный центр DOST, расположенный в городе Барде.

Как сообщает карабахское бюро Report, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов поздравил С.Велиеву и вручил ей символический подарок.

С.Велиева выразила удовлетворение оперативным и положительным ответом на ее обращение и в целом оказанными ей в центре услугами.

Отметим, что услугами центров DOST уже охвачены город Баку, Абшеронский район, Бардинский, Тертерский, Агдамский, Шушинский, Агджабединский, Ходжалинский, Физулинский, Ходжавендский районы, а также город Ханкенди.