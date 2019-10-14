В Азербайджане центр DOST начнет принимать обращения в связи с усыновлением

"В Азербайджане обращения в связи с усыновлением детей будут приниматься и в центре DOST, и через электронный портал".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в связи с усыновлением детей ведутся активные работы.

С.Бабаев сказал, что с 1 ноября будет сдана в эксплуатацию электронная подсистема для координации деятельности в сфере усыновления детей, принятия обращений и формирования соответствующей базы.

Министр подчеркнул, что по окончании подготовительных работ обращения по усыновлению будут приниматься и в центре DOST, и через электронный портал.

Обратив внимание на то, что меняется также процесс усыновления, он отметил, что не будет проводиться процесс оценки за короткий срок, период процедуры будет длиться до 6 месяцев.