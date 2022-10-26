Центр DOST ищет сотрудников для работы в селе Агалы

Рабочий центр DOST объявил о четырех вакансиях в селе Агалы Зангеланского района, ведутся завершающие работы для открытия еще 30 вакантных мест.

Рабочий центр DOST объявил о четырех вакансиях в селе Агалы Зангеланского района, ведутся завершающие работы для открытия еще 30 вакантных мест.

Как сообщает Report, Госагентство занятости при сотрудничестве с работодателями обеспечило работой более 40 жителей, 12 человек привлечены к профподготовке.

Трем жителям села выданы активы для создания малых хозяйств в рамках программы самозанятости, планируется привлечь к программе еще 8 жителей.

Новый проект по обеспечению занятости в селе Агалы реализуется в рамках сотрудничества рабочего центра DOST при Министерства труда и социальной защиты населения и юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".