Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Названы самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в 2020, 2021, 2022, 2023 годах и январе 2024 года.

Названы самые популярные имена для новорожденных в 2020, 2021, 2022, 2023 годах и январе 2024 года.

Как сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report, за этот период самым популярным среди мальчиков стало имя Угур. Этим именем названы 7 296 детей. 7 156 мальчиков назвали Али.

Самое популярное женское имя - Захра. Этим именем названы 7 095 девочек.

Имена Юсиф и Гусейн разделили 4-ю и 5-ю строчки в топ-10 популярных имен. 6 799 мальчиков, родившихся в указанный период, назвали Юсифом, а 6 618 - Гусейном.

Топ-10 замыкают женские имена Зейнаб (5 758 девочек), Марьям (5 676), Айлин (5 454), Фатима (4 918) и Мелек (4 821).