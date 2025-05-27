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Бюджетные расходы на социальное обеспечение в Азербайджане в 2024 году составили 4151,1 млн манатов

Бюджетные расходы на социальное обеспечение в Азербайджане в 2024 году составили 4151,1 млн манатов Бюджетные расходы на социальное обеспечение в Азербайджане в 2024 году составили 4151,1 млн манатов
Социальная защита
27 мая 2025 г. 10:08
Бюджетные расходы на социальное обеспечение в Азербайджане в 2024 году составили 4151,1 млн манатов

В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год предусматривалось 4381,9 млн манатов на расходы по социальной защите и социальному обеспечению, в соответствии с заявками соответствующих организаций-заказчиков было использовано 4151,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", который был рассмотрен сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В документе отмечается, что с учетом дополнительно выделенных 64,3 млн манатов из целевых расходов и резервных источников, предусмотренных в госбюджете 2024 года, на сферу социальной защиты и социального обеспечения было направлено 4215,4 млн манатов, что составляет 11,2% расходов государственного бюджета.

Согласно функциональной классификации (за исключением средств, выделенных из целевых расходов и резервных источников, предусмотренных в госбюджете), из использованных в 2024 году средств по расходам на социальную защиту и социальное обеспечение 3697,7 млн манатов или 89,1% были направлены на другие предприятия и мероприятия в сфере социальной защиты и социального обеспечения, а 453,4 млн манатов или 10,9% - непосредственно на расходы по социальной защите и социальному обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ildə sosial təminat xərclərinə 4151,1 milyon manat vəsait xərclənib

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