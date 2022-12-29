Будут расширены возможности электронного портала Минтруда

Со следующего года функциональные возможности электронного портала Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) будут расширены.

Со следующего года функциональные возможности электронного портала Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) будут расширены.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра цифровых инноваций DOST при министерстве Кянан Акперов на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что более 138 из 153 услуг Министерства предоставляются в электронном виде, в том числе 51 в проактивном порядке, а работы, связанные с электронизацией 40 услуг, были проведены в 2022 году: "В этом году электронными услугами министерства воспользовались более 9 млн граждан, на портал e-sosial.az поступило около 11 млн обращений. В целях дальнейшего расширения зоны проактивного назначения, будет продолжена интеграция и совершенствование электронных систем министерства".

Директор добавил, что за 12 месяцев этого года посредством электронных служб министерства было выдано 530 631 электронных справок: "Электронные системы министерства интегрированы с информационными системами более чем 50 учреждений".