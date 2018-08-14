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    Будет учрежден Госфонд охраны труда

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ При министерстве труда и социальной защиты населения будет учрежден Госфонд охраны труда.

    Об этом Report сообщили в министерстве. 

    Отмечается, что проект устава фонда уже направлен на рассмотрение в соответствующие структуры. Фонд будет оказывать материально-техническую поддержку мероприятиям по охране труда. 

    Фонд будет действовать как некоммерческая организация, тесно сотрудничая с органами государственного и местного самоуправления, международными организациями и НПО, а также иными юридическими и физическими лицами.

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