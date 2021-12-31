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Будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование»

Будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование» В централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана до 1 июля 2022 года будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование».
Социальная защита
31 декабря 2021 г. 11:36
Будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование»

В централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана до 1 июля 2022 года будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование».

Как сообщили Report в Министерстве, подсистема сыграет значимую роль в формировании электронной инфраструктуры услуг в сфере государственного обязательного личного страхования.

К подсистеме будет обеспечен доступ Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экономики, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Государственной миграционной службы, Государственного таможенного комитета.

В то же время Министерство труда и социальной защиты должно принять меры по обеспечению защиты информации, которая будет включена в подсистему, включая государственную тайну и другую информацию, охраняемую законом.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il iyulun 1-dək “Dövlət icbari şəxsi sığorta” altsistemi yaradılacaq

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