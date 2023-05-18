Будет создан совет и комитет по инвестиционной деятельности ГФСЗ

Соответствующим указом президента Ильхама Алиева утверждены Правила осуществления инвестиционной деятельности Государственного фонда социальной защиты (ГСФЗ) и Фонда страхования от безработицы. В настоящее время идет работа по созданию инвестиционного сов

Соответствующим указом президента Ильхама Алиева утверждены Правила осуществления инвестиционной деятельности Государственного фонда социальной защиты (ГСФЗ) и Фонда страхования от безработицы. В настоящее время идет работа по созданию инвестиционного совета и инвестиционного комитета, утверждению их положения и подготовке инвестиционного документа с целью осуществления системной работы в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель ГФСЗ Гималай Мамишов.

По его словам, в этих правилах определены направления по которым будут осуществляться инвестиции: "Здесь следует обратить особое внимание на то, что инвестиции обеспечены государственной гарантией. Потому что не должно быть никаких рисков. Инвестиционные соглашения будут заключаться в ориентации на государственные ценные бумаги и облигации, облигации Центрального банка, размещение депозитов в системно значимых банках, а также на операции РЕПО и обратного РЕПО с использованием перечисленных нами ценных бумаг".

Председатель отметил, что доходы от инвестиций также пойдут на реализацию и ускорение реформ в области пенсионного и социального обеспечения.