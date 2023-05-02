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Азербайджан расширит сотрудничество с Центром статистических, экономических и социальных исследований и обучения дружественных исламских стран

Азербайджан расширит сотрудничество с Центром статистических, экономических и социальных исследований и обучения дружественных исламских стран В агентстве DOST состоялась встреча с делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генеральным директором Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) Захрой Зумруд Сельчук. Сначал
Социальная защита
2 мая 2023 г. 20:51
Азербайджан расширит сотрудничество с Центром статистических, экономических и социальных исследований и обучения дружественных исламских стран

В агентстве DOST состоялась встреча с делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генеральным директором Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) Захрой Зумруд Сельчук. Сначала гости ознакомились с услугами, оказываемыми гражданам в Бакинском центре DOST № 1.

Как сообщает Report, на встрече министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал о проводимых в нашей стране реформах и достижениях в области труда и социальной защиты, концепции DOST, широком применении инновационных решений в социальной сфере.

Было подчеркнуто значение деятельности SESRIC в области статистики, проведения исследований в экономической и социальной сферах, обмена опытом и технической информацией по странам-членам ОИС.

Захра Зумруд Сельчук положительно отозвалась о проводимых в нашей стране реформах в социальной сфере, а также о модели центров DOST.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сфере труда, занятости, социальной защиты.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslam Ölkələrinin Statistik, İqtisadi və Sosial Araşdırmalar və Təlim Mərkəzi ilə əməkdaşlıq genişləndiriləcək

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