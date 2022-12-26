Будет определен механизм выплат единовременных пособий занятым на освобожденных территориях

Механизм предоставления единовременных пособий специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, для обеспечения их первичных материально-бытовых условий, еще не до конца ясен.

Механизм предоставления единовременных пособий специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, для обеспечения их первичных материально-бытовых условий, еще не до конца ясен.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, единовременные пособия будут назначаться министерством на основании обращений:

"После того как механизм будет готов, мы постараемся активно его внедрить, чтобы в короткие сроки добиться его реализации".