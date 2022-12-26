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Будет определен механизм выплат единовременных пособий занятым на освобожденных территориях

Будет определен механизм выплат единовременных пособий занятым на освобожденных территориях Механизм предоставления единовременных пособий специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, для обеспечения их первичных материально-бытовых условий, еще не до конца ясен.
Социальная защита
26 декабря 2022 г. 12:22
Будет определен механизм выплат единовременных пособий занятым на освобожденных территориях

Механизм предоставления единовременных пособий специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, для обеспечения их первичных материально-бытовых условий, еще не до конца ясен.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, единовременные пособия будут назначаться министерством на основании обращений:

"После того как механизм будет готов, мы постараемся активно его внедрить, чтобы в короткие сроки добиться его реализации".

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə işləyən mütəxəssislərə gələn il birdəfəlik müavinətlər verilməsi üçün mexanizm hələ müəyyənləşməyib

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