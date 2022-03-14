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Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность

Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана внесла ясность в вопрос о том, является ли 19 марта нерабочим днем.
Социальная защита
14 марта 2022 г. 13:06
Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана внесла ясность в вопрос о том, является ли 19 марта нерабочим днем.

Как сообщает Report, пресс-секретарь Госслужбы Айнур Османгызы отметила, что согласно постановлению Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год" 20, 21, 22, 23, 24 марта 2022 года приходятся на праздник Новруз.

В соответствии с частью 5 статьи 105 Трудового Кодекса АР, если выходные и нерабочие праздничные дни приходятся на одну и ту же дату, то выходной день переносится непосредственно на следующий за праздничным днем рабочий день: "Поскольку 20 марта приходится на воскресенье, 25 марта будет нерабочим днем. Так как 19, 26 и 27 марта также приходятся на выходные, в связи с праздником Новруз девять дней подряд будут нерабочими (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта)".

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Версия на азербайджанском языке Martın 19-u iş günüdürmü? - RƏSMİ

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