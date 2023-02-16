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BP реализовал очередной социальный проект по сертификации специалистов

BP реализовал очередной социальный проект по сертификации специалистов BP совместно с партнерами реализовал очередной социальный проект по сертификации специалистов.
Социальная защита
16 февраля 2023 г. 17:05
BP реализовал очередной социальный проект по сертификации специалистов

BP совместно с партнерами реализовал очередной социальный проект по сертификации специалистов.

Как сообщает Report, около 40 человек из семей с низким доходом стали участниками программы по сертификации специалистов для сохранения их конкурентоспособности на рынке.

Было проведено обучение по специальностям парикмахеров-стилистов, кондитеров, сварщиков пластиковых труб, портных и пр.
Проект был реализован с июня прошлого года по январь 2023 года. Его бюджет составил около 70 тысяч манатов.

По словам председателя правления Агентства по обеспечению качества в образовании Улькер Саттаровой, благодаря проекту его участники смогут более эффективно выйти на рынок труда и построить свой бизнес. В основном, профтехобучение прошли женщины, живущие в регионах страны.

Вице-президент компании по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли отметил важность образования, добавив, что компания активно вносит свой вклад в развитие человеческого капитала в Азербайджане.

Далее участникам проекта были вручены соответствующие сертификаты.

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