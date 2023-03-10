Большинство людей хотят переехать в более безопасный дом - ОПРОС

31% жителей Баку, Сумгайыта и Гянджи, проживающих в новостройках, и 52% проживающих в старых зданиях, хотят переехать в более безопасное жилье только в случае государственной помощи.

31% жителей Баку, Сумгайыта и Гянджи, проживающих в новостройках, и 52% проживающих в старых зданиях, хотят переехать в более безопасное жилье только в случае государственной помощи.

Как сообщает Report, об этом стало известно по результатам опроса общественного мнения "Оценка рисков, общественного поведения и суждений в отношении возможности землетрясения", проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ) среди 384 респондентов.

Согласно опросу, 13% жителей не уверены, что здание, в котором они живут, устойчиво к землетрясениям, и планируют переехать в более безопасный дом. 46% опрошенных заявили, что переехали бы в более безопасный дом при наличии государственной помощи, 39% заявили, что вообще не планируют переезжать.