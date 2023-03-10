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Большинство людей хотят переехать в более безопасный дом - ОПРОС

Большинство людей хотят переехать в более безопасный дом - ОПРОС 31% жителей Баку, Сумгайыта и Гянджи, проживающих в новостройках, и 52% проживающих в старых зданиях, хотят переехать в более безопасное жилье только в случае государственной помощи.
Социальная защита
10 марта 2023 г. 12:30
Большинство людей хотят переехать в более безопасный дом - ОПРОС

31% жителей Баку, Сумгайыта и Гянджи, проживающих в новостройках, и 52% проживающих в старых зданиях, хотят переехать в более безопасное жилье только в случае государственной помощи.

Как сообщает Report, об этом стало известно по результатам опроса общественного мнения "Оценка рисков, общественного поведения и суждений в отношении возможности землетрясения", проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ) среди 384 респондентов.

Согласно опросу, 13% жителей не уверены, что здание, в котором они живут, устойчиво к землетрясениям, и планируют переехать в более безопасный дом. 46% опрошенных заявили, что переехали бы в более безопасный дом при наличии государственной помощи, 39% заявили, что вообще не планируют переезжать.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeni və köhnə binalarda yaşayanların əksəriyyəti daha etibarlı evə köçmək istəyir - SORĞU

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