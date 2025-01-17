Более 60 незаконно уволенных в прошлом году восстановлены на прежних должностях

В прошлом году в Азербайджане более 60 незаконно уволенных лиц восстановлены на прежних должностях.

В прошлом году в Азербайджане более 60 незаконно уволенных лиц восстановлены на прежних должностях.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ходе разбирательств, проведенных Государственной службой инспекции труда при министерстве на основе обращений граждан за прошлый год, установлено, что трудовые договоры с 61 работником были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

В результате принятых службой мер в соответствии с законодательством данные сотрудники восстановлены на прежних должностях.

Также установлено, что работодатели задерживали выдачу работникам около 213 тыс. манатов выплат социального характера. В результате принятых мер обеспечена выплата работодателями указанной суммы, из которой 88,6% составили зарплаты, остальное – социальные пособия и компенсации.